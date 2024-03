Własny kąt w zamian za remont? W Prudniku chcą wydzielić pulę mieszkań do takiego programu

- Na początku zakładam, że takich mieszkań będzie kilkanaście – komentuje burmistrz Grzegorz Zawiślak. - Będę jednak obserwował rozwój programu i reagował. W miastach, w których to już działa, zainteresowanie rośnie.

Na najbliższą sesję rady miejskiej burmistrz Prudnika skierował zmianę w zasadach przydziału mieszkań komunalnych, wprowadzającą gminny program „Mieszkanie za remont”. Jeśli zmiana zostanie zaakceptowana przez radę, burmistrz co roku będzie wydzielał osobną pulę mieszkań komunalnych, wymagających remontu. Na przykład przebudowy w celu wydzielenia osobnej łazienki. Lista takich mieszkań wraz z opisem potrzeb będzie publikowana do wiadomości mieszkańców.

Gmina Prudnik jest właścicielem 1,6 tysiąca mieszkań. W znakomitej większości znajdują się one w starych kamienicach, są w złym stanie technicznym i wymagają dziesiątek milionów złotych na modernizację i remonty. Część z lokali do dziś nie ma nawet swojej toalety czy łazienki, a ich mieszkańcy muszą korzystać ze wspólnych ubikacji.

Mieszkania do remontu będą rozdzielane według osobnej listy miedzy osoby, które zadeklarują, że chcą przeprowadzić remont i posiadają na ten cel pieniądze. Gmina dołoży im do 20 procent kosztów, albo w gotówce, albo przekazując materiały budowlane. Nie przewiduje się natomiast możliwości odliczenia wydatków najemcy od przyszłego czynszu.

Kandydaci do mieszkań za remont muszą spełniać podstawowy dla wszystkich wymóg czyli wykazać niskie dochody przeliczone na jedną osobę w rodzinie. Ten próg dochodowy w gminie Prudnik ma być ustalony na poziomie 150 procent najniższej emerytury dla rodzin wieloosobowych (obecnie 2670 zł brutto) i 200 procent najniższej emerytury w rodzinie jednoosobowej (3560 zł).

Jeśli w pierwszej połowie roku nie będzie wystarczającej liczby chętnych, to projekt burmistrza zakłada podniesienie limitu dochodu dla mieszkań za remont do 250 procent najniższej emerytury w rodzinie jednoosobowej (4450 zł) i 200 procent w rodzinach wieloosobowych (3560 zł).