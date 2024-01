W szkołach na Opolszczyźnie będzie więcej dodatkowych lekcji z języka niemieckiego

Decyzja ta stanowi korektę po kontrowersyjnych cięciach budżetowych z 2022 roku, gdy głosami posłów PiS i Konfederacji finansowanie nauki języka niemieckiego dla mniejszości niemieckiej zostało obniżone o blisko 40 milionów złotych, a w kolejnym roku o 119 mln zł. W efekcie, wymiar godzin nauczania języka niemieckiego został skrócony z trzech do jednej godziny tygodniowo.

Co roku polskie państwo wydawało 236 mln zł na naukę języka niemieckiego dla mniejszości niemieckiej. Z takiej możliwości co roku korzystało ok. 30 tys. uczniów z Opolszczyzny, co stanowi 20 proc. wszystkich dzieci uczęszczających do szkół w naszym regionie.