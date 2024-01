W tym roku wrzuć na luz. Komentarz Grzegorza Flerianowicza

Z pewnością dużą dbałością o zdrowie psychiczne wykazali się Ci, którzy obiecali sobie nie brać zbytnio do siebie wszystkiego co otaczająca nas rzeczywistość polityczna przynosi. Trzeba przyznać, że aby to wszystko ogarnąć, zrozumieć, a przy tym nie zwariować, trzeba mieć nerwy ze stali.

Parlamentarno-prezydencka karuzela kręci się z taką dynamiką, że nie jeden może ją przypłacić rozstrojem nerwowym. Jeśli więc czujemy, że odkładając pilota, klawiaturę czy ekran telefonu na kilka dni, czujemy się o wiele lepiej, mamy dowód że za mocno zaangażowaliśmy się w sprawy, na które i tak wpływu nie mamy.

Tym bardziej, że okazać się może, iż wspomniane wcześniej nieudane próby pokonania nałogów, czy zaangażowania sportowego, wynikają właśnie z ciągłego napięcia spowodowanego aktywnym kibicowaniem jednej ze stron politycznego sporu. Zacietrzewienie, bezrefleksyjność, a czasem nawet nienawiść, są niczym tlen dla tych z polityków, którzy nie na budowaniu, ale niszczeniu przeciwników zbudowali własną, polityczną tożsamość. Na marginesie można dodać, że żerując na tej zależności funkcjonują także niektóre media.