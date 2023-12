Warto będzie kibicować naszym drużynom w okresie świąteczno-noworocznym. Wszystkie mają o co grać. Niektóre muszą się obudzić

Już w piątek (22.12) w ramach 13. kolejki PlusLigi siatkarze Grupy Azoty ZAKSY Kędzierzyn-Koźle zmierzą się w dalekich Suwałkach z miejscowym Ślepskiem. Dla obu drużyn będzie to ostatnie spotkanie w tym roku. Przetrzebiona kontuzjami ZAKSA w ostatnich 8 spotkaniach odniosła tylko 2 zwycięstwa. Kędzierzynianie pokonali jedynie Cuprum Lubin 3:0 i wygrali w wyjazdowym spotkaniu Ligi Mistrzów z Knackiem Roeselare 3:2. Oprócz tego, ZAKSA przegrała dwa mecze w Lidze Mistrzów z Ziraatem Bankasi 2:3 i 0:3. Tutaj wicemistrzowie Polski do ostatniej kolejki będą bić się o awans do fazy pucharowej.

W PlusLidze ZAKSA jest w tym momencie średniakiem z 6 wygranymi spotkaniami i 6 porażkami. Pod znakiem zapytania stoi awans do czołowej „ósemki”, dającej prawo gry w fazie play-off. Kędzierzynianie już raczej stracili szanse na TAURON Puchar Polski. Do ćwierćfinału zakwalifikują się zespoły, które na półmetku fazy zasadniczej (czyli po 15 kolejkach) zajmować będą 6 pierwszych miejsc. ZAKSA traci aż 4 punkty do zajmującego 6 pozycję Trefla Gdańsk. W bezpośrednim pojedynku przegrała 0:3.