Weegree AZS Politechnika Opolska tym razem z porażką

Rywalizacja zakończyła się w zasadzie po pierwszej kwarcie. Gospodarze zakończyli ją bowiem z 23-punktową przewagą (31:8). Przy stanie 4:3 opolanie niejako zacięli się, notowali liczne straty, a gdy wypracowali sobie pozycję rzutową, to nie trafiali do celu. Tym sposobem na półmetku tej części spotkania miejscowi prowadzili już 19:5.

Druga kwarta również nie rozpoczęła się dla gości najlepiej, bo przegrywali już 8:36. Niemniej ta oraz kolejna odsłona była znacznie lepsza w ich wykonaniu. Trudno jednak mówić o zaletach gry podopiecznych Roberta Skibiniewskiego. Bo o ile mecz stał się znacznie bardziej zacięty, tak do odwrócenia losów meczu potrzebna była kompletna dominacja nad rywalem. A to się nie udało.

Dopiero w ostatniej części meczu Akademicy zaznaczyli swoją obecność, natomiast na to było już za późno. Nim rozpoczęła się ostatnia rozgrywka, goście przegrywali 29 punktami (56:87), co oznaczało, że należało po prostu dograć ten mecz do końca.