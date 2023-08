Weterynarz z Olesna skończył 103 lata. Zenon Voelkel pamięta, jak miasto wyglądało po wojnie [ZDJĘCIA]

Zenon Voelkel jest lekarzem weterynarii. 20 czerwca skończył 103 lata. Ciągle świetnie pamięta swoją zawodowe życie, którą spędził w Oleśnie. Pochodzi z wielkopolskiego Kobylina, ale po studiach dostał nakaz pracy właśnie w śląskim Oleśnie. Został kierownikiem oleskiej lecznicy dla zwierząt.

Dzisiaj mieszka w Poznaniu, ale najlepiej wspomina swoje lata spędzone w Oleśnie.

- Czas w Oleśnie to najpiękniejszy okres w moim życiu! To przede wszystkim czas pięknych przyjaźni, z których niektóre trwają do dzisiaj, jak z lekarką Zuzanną Wartenberg, która nigdy nikomu nie odmówiła pomocy - mówi Zenon Voelkel.

- Ciocia Zula Wartenberg to taki oleski doktor Judym. Cudowny, skromny, wspaniały człowiek! - dodaje Marzanna Kondratowicz, córka lekarza weterynarii z Olesna.