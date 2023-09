Wielki kontrakt dla opolskiej wagonówki. Janusz Kowalski o Donaldzie Tusku: "Kiedy była możliwość, nie chciał zrepoloniować zakładu"

Od początku dzierżawy przez PKP Intercity Remtrak opolski zakład wykonał naprawy ponad 260 wagonów.

- I będziemy to robić nadal, od pierwszego poziomu utrzymania, gdzie wykonywane są m.in. przeglądy hamulców czy układów jezdnych aż do poziomu piątego, w którym wagony rozbierane są do gołej blachy i praktycznie budowane od nowa - mówi Krzysztof Wiktorowicz, prezes PKP Intercity Remtrak.