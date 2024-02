Wielki sukces Opolanek na Festiwalu Viva Italia. Wokalistki zdobyły Rzym śpiewająco

- Mam nadzieję, że uda nam się tam pojechać. Takie talenty muszą mieć gdzie rozwinąć skrzydła. Na tak prestiżowych imprezach można zweryfikować to, co się umie, a nad czym jeszcze trzeba popracować. To doświadczenie jest nie do przecenienia - wyjaśnia. – Mamy mnóstwo zaproszeń, ale wszystko rozbija się o koszty. Liczę, że dzięki tym sukcesom, które mają miejsce po likwidacji Młodzieżowego Domu Kultury udowodniłam, że żyjemy i działamy, i że łatwiej będzie pozyskiwać fundacji pieniądze od sponsorów na te wyjazdy. Nie są to tanie rzeczy. Dlatego dziękuję wszystkim, którzy nas wsparli, a szczególnie Marcinowi Pielokowi z OKLtravel za to, że nas wozi bezpiecznie i nigdy nie bierze pieniędzy za wynajem busa.