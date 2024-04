Trudna sytuacja w Radiu Opole. Zdecydowano o sprzedaży aut i likwidacji części studiów terenowych

Chodzi o pieniądze pochodzące z abonamentu, które mają umożliwić realizację misji publicznym rozgłośniom. Według stanu na 15 kwietnia zaległości Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wobec regionalnych rozgłośni w kraju wynoszą ponad 66 milionów złotych (chodzi o okres styczeń – kwiecień).

– Bez tych pieniędzy nie możemy skutecznie realizować misji radia publicznego zatwierdzonej przez KRRiT w planach programowych wszystkich rozgłośni na rok 2024. Nie możemy na czas regulować wynagrodzeń pracowników czy zobowiązań wobec ZUS i US, rat kredytów bankowych i bieżących zobowiązań wobec kontrahentów. To wszystko wyłącznie z jednego powodu - wstrzymania płatności KRRiT bezpośrednio na konta spółek i próby tworzenia depozytów sądowych – czytamy w apelu do przewodniczącego KRRiT Macieja Świrskiego. Wręczyli go, w imieniu 17 rozgłośni w kraju, przedstawiciele Radia dla Ciebie i Radia Poznań, wezwani na środowe (17 kwietnia) posiedzenie krajowej rady.