Wielki sukces Politechniki Opolskiej. Jej naukowcy są w gronie najbardziej wpływowych na świecie

Natomiast w przypadku osiągnięć istotnych za zeszły rok kalendarzowy, w prestiżowym gronie 2 procent najbardziej wpływowych badaczy są również prof. Grzegorz Królczyk, prof. Zhixiong Li oraz prof. Wit Grzesik, a także prof. Szczepan Paszkiel z Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki oraz prof. Munish Kumar Gupta z Wydziału Mechanicznego.

- Ten ranking, to kolejne zestawienie potwierdzające mocną pozycję Politechniki Opolskiej na świecie. Do tego typu zestawień powinno się podchodzić, biorąc także pod uwagę wielkość uczelni. Dziewięć osób dla uczelni naszej wielkości, to wynik naprawdę dobry – mówi prof. Grzegorz Królczyk, prorektor ds. nauki i rozwoju PO.