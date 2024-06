Wieże osobliwości w Mosznej zaintrygowały zwiedzających. Tu promowano najlepsze atrakcje turystyczne

Targi pod hasłem „Wieże osobliwości” zaczęły się pokazowego poloneza, którego można było zobaczyć w przypałacowym parku. To był wstęp do koncertu tradycyjnych pieśni ludowych, a także prezentacji znanych zamków w Polsce.

Poza pałacem w Mosznej, uczestnicy targów zaprezentowali także:

- Nie jesteśmy dla siebie konkurencją, bo jeśli ktoś odwiedzi jeden zamek, to nic nie stoi na przeszkodzie, by przyjechał zobaczyć także inny - zauważa Małgorzata Grabowska, przedstawicielka Zamku Czocha. - W Polsce mamy ok. 2 tysięcy tego typu atrakcji turystycznych, a za każdym zabytkiem kryje się inna, często bardzo intrygująca historia. Dlatego wspieramy się nawzajem.