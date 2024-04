Wołczyn z lotu ptaka. Jest nawet las w kształcie serca! I najdłuższa w Europie aleja kasztanowa

Joanna Ptak-Fioncek pracuje w wołczyńskim magistracie, a oprócz tego jest świetną fotografką. Wołczyn i okolice w jej obiektywie zapraszają chociażby do weekendowej wycieczki.

Obejrzyj Wołczyn i okolice z lotu ptaka

Las w kształcie serca rośnie między Świniarami Małymi a Szymonkowem (w gminie Wołczyn).

Zagajnik miłości jest to mały las w kształcie serca po środku pola. Zachwyca zwłaszcza wiosną, kiedy kwitnie rzepak. Znajduje się na Dolnym Śląsku we wsi Skarszyn. To 25 kilometrów od Wrocławia i 10 kilometrów od Trzebnicy. Miejsce od kilku lat przyciąga fotografów i pasjonatów zdjęć z drona. A gdy zakwitnie rzepak, w sieci pojawia się mnóstwo zdjęć tego magicznego miejsca. Niektórzy wracają tu także jesienią.