Wybory do Izby Rolniczej. W 17 gminach Opolszczyzny brakuje kandydatów. Tam będzie dodatkowy nabór

Izba Rolnicza to samorząd i reprezentacja środowiska rolników polskich. Należą do niej wszyscy płatnicy podatku rolnego, zarówno osoby fizyczne, właściciele gospodarstw, jak i podmioty prawne, np. spółdzielnie rolne.

Termin zgłaszania kandydatów do komisji gminnych upłynął 4 września. Na razie komisje gminne przesyłają swoje sprawozdania do komisji wojewódzkiej, ale już wiadomo, że w 17 gminach województwa opolskiego nie zgłoszono nikogo, albo chętnych jest mniej niż mandatów. Jest tak np. w gminie Chrząstowice czy Popielów. Tam na 8 września wyznaczono dodatkowy termin rejestracji kandydatów. Komisje obwodowe będą czekać na zgłoszenia w urzędach gmin.

Izba będzie zachęcać rolników do aktywności.

- Delegat do izby opiniuje projekty planów zagospodarowania przestrzennego na swoim terenie czy wnioski o odrolnienie terenu. To ważne sprawy dla lokalnych społeczności i warto, aby robili to ludzie związani z gminą, a nie delegaci z powiatu – mówi Marek Froelich.