Druga tura wyborów samorządowych. Sprawdziliśmy frekwencję w województwie opolskim. W Strzelcach Opolskich najniższa, w Namysłowie najwyższa

Wybory Samorządowe 2024 w Opolskiem - jaka była frekwencja o godz. 17:00

Wybory Samorządowe 2024 w Opolskiem - jaka była frekwencja o godz. 12:00

To dosyć zaskakujące, ponieważ zarówno w samych Strzelcach Opolskich, jak i w Kędzierzynie-Koźlu jest II tura głosowania na włodarza.

Trzeba jednak pamiętać, że to jest frekwencja na godz. 12:00, a uprawnieni do głosowania mają czas do godz. 21:00, żeby udać się do lokalu wyborczego.