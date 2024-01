Wybory samorządowe 2024. Swaczyna, Wojtala, Pytel odchodzą z samorządów. Idzie zmiana pokoleniowa w gminach regionu

Starosta strzelecki Józef Swaczyna ogłosił swoim pracownikom, że będzie to jego ostatnia kadencja na tym stanowisku. Samorządowiec Mniejszości Niemieckiej, zrezygnuje po około 25 latach pracy w tym samorządzie.

Powiat strzelecki

- Będę się starał o mandat radnego, ale nie będę pełnił funkcji starosty w kolejnej kadencji - mówi 73-letni Józef Swaczyna. - W starostwie przepracowałem 25 lat, a na stanowisku starosty byłem blisko 20 lat. Uznałem, że to wystarczy i czas przekazać pałeczkę dalej.

Starosta zauważa, że odda powiat w dobrej kondycji. Samorząd w ostatnich latach wyremontował szkoły średnie, szpital, a także przebudował część najważniejszych dróg.

Jako swojego następcę Józef Swaczyna widzi Waldemara Gaidę, obecnego wicestarostę - będzie go rekomendował na to stanowisko, choć ostateczna decyzja będzie należeć do radnych, którzy po wyborach zbudują koalicję (starosta jest wskazywany w tzw. wyborach pośrednich).