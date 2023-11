Wygrana Grupy Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 3:0 w Radomiu z Czarnymi w meczu 7. kolejki PlusLigi. Teraz czeka ich mecz w Lidze Mistrzów

Przed meczem mało kto spodziewał się, że drużyna ZAKSY nie zdobędzie w Radomiu kompletu punktów. Siatkarze Czarnych są bowiem czerwoną latarnią ligi. Przegrali wszystkie wcześniejsze mecze, mając na swoim koncie zaledwie jednego wygranego seta.

Z kolei ZAKSIE od początku sezonu towarzyszą poważne problemy kadrowe. Klub z Kędzierzyna-Koźla zmaga się z plagą kontuzji swoich zawodników. Grająca w eksperymentalnym i mocno rezerwowym składzie ZAKSA przegrała na własnym boisku z Norwidem Częstochowa 0:3. Ich rywale przed tamtym meczem zajmowali ostatnią pozycję w tabeli. Co prawda, w ostatniej kolejce kędzierzynianie odnieśli zwycięstwo 3:1 z GKS-em Katowice, jednak problemy wicemistrza Polski mogły pozwolić kibicom Czarnych na nutkę optymizmu.

Jak się okazało w pierwszej partii, nadzieje te nie były płonne. Od początku obie drużyny walczyły punkt za punkt. Pierwszą dwupunktową przewagę 8:6 zdobyli radomianie po ataku Nikoli Meljanaca. Od stanu 16:16 Czarni odskoczyli kędzierzynianom, prowadząc już 21:17. Wtedy obudzili się wicemistrzowie Polski, którzy wykorzystali błędy radomian i doprowadzili do remisu po 22. W końcówce wyrównanej partii siatkarze Czarnych nie wykorzystali 3 piłek setowych. Zrobiła to za to ZAKSA, która wygrała 28:26.