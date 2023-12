Wygrana PSG Stali Nysa na własnym parkiecie 3:1 z KGHM Cuprum Lubin. To była 13. kolejka PlusLigi

Po słabszym początku sezonu, kiedy to przegrali kilka meczy po tie-breaku, w ostatnich tygodniach siatkarze Stali zaczęli „domykać” spotkania. Na 5 ostatnich meczy żółto-niebiescy wygrali aż 4. Szczególne wrażenie zrobiło zwycięstwo 3:0 nad zajmującym 6. miejsce w tabeli Treflem Gdańsk, dzięki czemu Stal doszła rywali na zaledwie 3 punkty, mając rozegrany 1 mecz mniej. Wygrana była o tyle ważna, że pozwoliła nysanom zachować szansę na grę w ćwierćfinale TAURON Pucharu Polski. Wystąpi tam 6 najlepszych drużyn po 15 kolejkach PlusLigi.

Pierwsze dwa sety meczu z Cuprum miały podobny przebieg. Nysanie odskakiwali na kilka punktów, by w połowie seta dać się dojść na 1 punkt. Kiedy wydawało się, że końcówka będzie zacięta, znów Stal odskakiwała rywalom.

W trzecim secie Stal kontynuowała świetną grę do stanu 17:12. Potem rywale się obudzili. Najpierw doprowadzili do stanu 19:19, by po chwili wyjść na prowadzenie i ostatecznie wygrać seta 25:23.