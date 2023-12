Wynajmowała pokoje w hotelach i nie płaciła za nie. Straty oszacowano na kilkadziesiąt tysięcy złotych Marcin Żukowski

Zatrzymanej kobiecie postawiono w sumie 28 zarzutów. Archiwum KWP Opole / Zdjęcie ilustracyjne

Olescy kryminalni zatrzymali 26-letnią mieszkankę województwa śląskiego, która wynajmowała na krótsze lub dłuższe pobyty pokoje, najczęściej w kilkugwiazdkowych hotelach, po czym wyjeżdżała, nie płacąc za nie. Pokrzywdzeni hotelarze oszacowali swoje straty na blisko 70 tys. złotych. Teraz sprawa trafi do sądu. Młoda kobieta przyznała się do stawianych jej zarzutów. Przestępstwo to zagrożone jest karą do 8 lat pozbawienia wolności.