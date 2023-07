Wypadek na ul. Krapkowickiej w Opolu. Kierowca auta terenowego zakończył swoją podróż w rowie. Trafił do szpitala Robert Lodziński

Policja wyjaśnia okoliczności wypadku, do którego doszło w sobotę 22 lipca w Opolu przy ul. Krapkowickiej. Kierowca jeepa jechał tam wałem wzdłuż kanału. Jego auto podróż zakończyło w rowie, a on trafił do szpitala.