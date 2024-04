Wypadek pod Opolem. Nie żyje jedna osoba. To 33-letni mieszkaniec regionu

Do wypadku doszło na ulicy Strzeleckiej w Grudzicach. Z informacji przekazanych przez policję wynika, że zderzyły się tam dwa samochody osobowe.

Śmierć poniosła jedna osoba. To 33-letni mieszkaniec regionu. Druga osoba uczestnicząca w wypadku trafiła do szpitala.

W wyniku zdarzenia na DK 94 utworzyły się rano potężne korki.

Jak informuje Radio Opole ogromy korek powstał pomiędzy rondem Szczakiela a zjazdem do Falmirowic. Miejsce wypadku można omijać przez Malnię i Groszowice. "Można też zjechać na Falmirowice i przez Chrząstowice dotrzeć do trasy wjazdowej do Opola z Ozimka" - przekazało radio.