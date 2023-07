Wypadek traktora w Kłodoboku. Mężczyzna został przygnieciony w trakcie naprawy maszyny. Zabrał go śmigłowiec LPR

Jak informuje starszy sierżant Janina Rudkowska, rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Nysie, we wtorek 18 lipca ok. 18.15 we wsi Kłodobok w gminie Kamiennik doszło do nieszczęśliwego wypadku.

Na prywatnej posesji 57-letni mężczyzna naprawiał swój traktor rolniczy. Silnik ciągnika pracował, w pewnej chwili w trakcie naprawy pojazd ruszył i najechał kołem na mężczyznę, który akurat przebywał sam na podwórzu. Spod traktora wyciągnęli go sąsiedzi. Był przytomny.

Pierwszej pomocy udzielali rannemu strażacy oraz ratownicy medyczni pogotowia. Potem wezwany na miejsce śmigłowiec LPR zabrał rannego do szpitala neurologicznego w Opolu.

W ciągu ostatnich trzech miesięcy to drugi, podobny wypadek w powiecie nyskim. 11 maja w wiosce Siedlec koło Otmuchowa traktor najechał na nogi i miednicę 41-letniego właściciela, który w stodole próbował go naprawić.