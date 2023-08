Wypadek w gminie Walce. Pijany motocyklista bez kasku i ważnego przeglądu uderzył w ogrodzenie

- Prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu to skrajnie nieodpowiedzialne zachowanie. W takim stanie kierowca nie ma pełnej kontroli nad pojazdem i tym, co się dzieje na drodze. Uwaga jest rozproszona, a reakcje opóźnione. Nietrzeźwi za kierownicą często też są skłonni do brawury i lekceważą przepisy drogowe. To może powodować wiele niebezpiecznych sytuacji – czytamy na stronie KPP w Krapkowicach.