Wypadek w Strojcu. BMW zderzyło się z fordem. Po ranną kobietę lądował śmigłowiec LPR

Samochodami jechali tylko kierowcy. 54-letnia kobieta kierująca BMW została zabrana do szpitala śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. 27-letni kierowca forda został zabrany karetką do szpitala powiatowego w Oleśnie.

Do wypadku drogowego doszło dzisiaj (13 czerwca) po południu na ulicy Ogrodowej w Strojcu koło Praszki. Zderzyły się tam dwa samochody osobowe: BMW X1 i ford focus.

- Dokładnie o godz. 15:43 zostaliśmy zadysponowani do zderzenia dwóch samochodów osobowych w miejscowości Strojec. W wyniku zdarzenia dwie osoby zostały poszkodowane i zabrane do szpitala - informują strażacy z OSP Praszka.

6-letni chłopczyk doznał urazu głowy, z dzieckiem zaczął być utrudniony kontakt. Kiedy roztrzęsiona matka zwróciła się do patrolu policji o pomoc, mundurowi od razu ruszyli na sygnałach do szpitala.

Jak zachować bezpieczeństwo na skrzyżowaniu - radzi policja

Nadmierna prędkość, pośpiech, brak uwagi i nieustąpienie pierwszeństwa - to są najczęstsze przyczyny wypadków drogowych, do jakich dochodzi w obrębie skrzyżowań. Nie każdy pamięta, że zbliżając się do skrzyżowania czy też przejścia dla pieszych, należy zwiększyć swoją czujność i zmniejszyć prędkość pojazdu.