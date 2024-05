Wysokie budynki motywacją dla Pawła Ruszały, biegacza z Kątów Opolskich

Zapytaliśmy też Pawła Ruszałę o to, jak przygotowuje się do wbiegania na kolejne wieżowce. Przyznał, że w Opolu nie jest o to łatwo, ale wypracował sobie już określony plan treningowy.

- Pewnego dnia ortopeda na ból kolan zalecił mi wzmocnienie mięśni czworogłowych uda i w sumie od tego czasu postanowiłem sprawdzić się w bieganiu po schodach - dodał Paweł Ruszała. - Pierwszym celem, jaki sobie wyznaczyłem, było przygotowanie się do startu w zawodach Sky Tower Run we Wrocławiu. Zająłem w nich 6. miejsce, co jeszcze bardziej utwierdziło mnie w przekonaniu, że warto podążać tą ścieżką. Ogólnie przygodę z bieganiem zacząłem dość wcześnie, bo już w gimnazjum. Długo trenowałem w MOS-ie Opole i przeważnie startowałem w biegach na 10 km i półmaratonach. Na swoim koncie mam też przebiegnięty maraton i czasami nadal rywalizuję na płaskim terenie.

- W Polsce nie sposób znaleźć tak wysokie budynki jak choćby wspomniany Taipei 101. Jeśli chodzi o wieżowce, regularne treningi, raz w tygodniu, odbywają się tylko w Warszawie. Jeszcze tam jednak ani razu nie byłem, bo byłaby to bardzo droga "zabawa". Poszukuję więc najwyższych budynków w Opolu i tam, podczas jednej sesji treningowej, staram się wykonywać kilkanaście wbiegnięć na szczyt. Zwykle pokonuję około kilometra w górę, co zwykle w Opolu wiąże się z koniecznością pokonania całego wieżowca 20 razy. By imitować wysiłek organizmu, z jakim mamy do czynienia podczas biegania po schodach, ćwiczę również biegi z narastającą prędkością lub na bardzo wysokim tętnie - wyjaśnił Paweł Ruszała.

Z racji tego, że zajmuje on aktualnie 4. miejsce w rankingu światowej federacji biegania po schodach, start na mistrzostwach świata miał w pewnym stopniu przez nią dofinansowany (500 euro plus cztery opłacone noclegi). Resztę wydatków musiał pokryć z własnej kieszeni bądź ze środków pochodzących od sponsorów. Mimo to Paweł Ruszała ma jeszcze w tegorocznym planie kilka ciekawych biegów, między innymi w Wiedniu, Bratysławie oraz prawdopodobnie również w Szanghaju, na trzecim najwyższym budynku świata (Shanghai Tower - 632 m).