Wystarczy chwila, by wygrać życie. W sobotę zbadają się nie tylko mamy

- Profilaktyka może uratować życie i to nie jest frazes. Gdybym w porę nie wykonała samobadania piersi, być może dziś już byśmy nie rozmawiały - mówi Ewa Błaszkiewicz z Klubu Amazonka w Opolu. - Raka piersi jesteśmy w stanie wykryć same, dlatego zachęcamy, by nie lekceważyć samobadania.

W Opolu akcja "25 maja - badamy nie tylko mamy!" rozpocznie się w sobotę (25.05) o godz. 12 w Centrum Handlowym Solaris (poziom -1). Opolskie amazonki będą tam miały swoje stoisko z fantomami do nauki samobadania piersi. Odwiedzających czeka wiele niespodzianek. Wydarzenie będzie też okazją do tego, by zbadać poziom glukozy.

Wydarzenie ma zwiększyć świadomość pań, że rak piersi to nie wyrok, a im szybsza diagnoza, tym większe szanse na powrót do zdrowia. Dlatego akcja trwa również w internecie. Wystarczy dodać w swoich mediach społecznościowych zdjęcie z pomalowanymi na różowo ustami z hasztagiem #badamynietylkomamy lub #rozoweusta Do tego warto wykonać samobadanie i zapisać się na mammografię i/lub USG piersi oraz przypomnieć o profilaktyce co najmniej jednej znajomej, oznaczając ją w mediach społecznościowych.