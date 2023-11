Występy Weroniki Antoszczyk na mistrzostwach świata przejdą do historii. Znakomite wyniki zawodniczki LUKS Gwiazdy Dobrzeń Wielki

Specjalizująca się w skokach na trampolinie zawodniczka osiągnęła na zawodach rozgrywanych w Wielkiej Brytanii sukcesy zarówno indywidualnie, jak i w skokach synchronicznych.

Jeśli chodzi o występ indywidualny, dostała się ona do ścisłego finału w kategorii 13-14 lat. Ostatecznie zajęła w nim 8. miejsce.

- Jeżeli chodzi o skoki na trampolinie kobiet w Polsce, był to dla naszego kraju najlepszy wynik od 20 lat - podkreślił Adam Antoszczyk, klubowy i reprezentacyjny trener Weroniki. - To ogromny sukces, szczególnie zważywszy na to, że w tej konkurencji startowało łącznie ponad 70 zawodniczek z całego świata. Wśród dziewcząt to także największe osiągnięcie w historii klubu LUKS Gwiazda Dobrzeń Wielki. U chłopców w 2015 roku brązowy medal mistrzostw świata w skokach synchronicznych zdobył natomiast nasz zawodnik Kordian Krężelok.