XI MEGA Bieg Nyski. Padł rekord trasy i rekord frekwencji. To najbardziej klimatyczna impreza biegowa regionu

Sami uczestnicy biegu byli zgodni co do tego, że atmosfera biegu jest wspaniała.

- Jesteśmy tutaj co roku i zawsze jest cudownie. Biegamy podczas wielu imprez na terenie na terenie całego kraju, ale tutaj w Nysie zawsze jest wyjątkowo. Największy plus to płaska trasa, która pozwala zrobić „życiówkę”. Biegacze są zgodni, że gdyby zorganizować ten bieg w kwietniu, kiedy temperatury są niższe wyniki byłyby jeszcze lepsze. Na pewno wrócimy za rok – mówiła nto Marta, która w biegu wystartowała po raz czwarty.