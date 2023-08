Zabawa na osiedlu AK w Opolu. W ciągu dnia Festiwal Gospodyń Wiejskich, a wieczorem koncert Roztańczona Polska

Tematem przewodnim dzisiejszej części festiwalu zorganizowanej na osiedlu AK w Opolu był niedzielny obiad. Na osiedlu rozstawiło się kilkanaście stanowisk kół gospodyń wiejskich oraz stoiska partnerów i reklamodawców.

W ramach festiwalu odbyły się konkursy na najlepszy niedzielny obiad oraz wybory Miss Wdzięku.

- My jako danie konkursowe ugotowałyśmy gołębnik, czyli rosół z gołębia - mówi jedna z pań z Koła Gospodyń Wiejskich w Hajdukach Nyskich - do tego mamy kompot z gruszek, jest to nasz pewnego rodzaju symbol, bo w naszej miejscowości rośnie dwustuletnia grusza - dodaje.