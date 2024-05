Zagraniczne przygody młodzieży z Orła Namysłowa oraz ZKS-u Gogolin

Do rywalizacji w europejskim czempionacie U15 przystąpi dwoje przedstawicieli klubu z Namysłowa. O jak najlepszy wynik w kategorii wagowej do 66 kg powalczy Karolina Loianich. Jej zmagania potrwają w dniach 16-17 maja. Drugim reprezentantem Orła w Loutraki będzie Jakub Asztemborki. On wystartuje w kategorii do 52 kg, w której wszystko się będzie rozstrzygać 15 i 16 maja.

W mistrzostwach Europy udział weźmie też reprezentantka ZKS-u Gogolin. Będzie nią Zuzanna Podgórska, którą czekają występy w kategorii do 50 kg (16-17 maja).

Wracając do namysłowskiego Orła, to kilku jego zapaśników w ostatnich dniach przebywało w Turcji. Udali się tam na zaproszenie miejscowego klubu z Sivas, by wziąć udział w międzynarodowym zgrupowaniu szkoleniowym oraz regionalnym turnieju zapaśniczym. Rywalizowali w nim zawodnicy z rocznika 2006 i młodsi.

Na 1. miejscu zmagania w zawodach ukończyli Igor Stępień, Adrian Sikora i Gracjan Matyjasek. Z kolei na 3. pozycji uplasowali się Mikołaj Marcinkiewicz, Łukasz Stefański, Przemysław Asztemborski, Oskar Niedźwiecki, Adrian Kaczmarzyk, Maksymilian Marcinkiewicz oraz Wiktor Rysa.