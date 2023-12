ZAKSA Kędzierzyn-Koźle nie zagrała na maksa. Wygrała jednak 3:2 z Knackiem Roeselere. Sytuacja w Lidze Mistrzów się ustabilizowała

ZAKSA w tym sezonie przeżywa potężne problemy kadrowe. Drużyna z Kędzierzyna-Koźla zmaga się z plagą kontuzji, co przekłada się na dopiero 8 miejsce w lidze. ZAKSA długo grała bez swojego nominalnego rozgrywającego. Marcin Janusz do gry wrócił dopiero w ostatnim mecz z Treflem Gdańsk (0:3). Rozgrywający pojawił się na parkiecie w trzecim secie.

W meczu w Belgii Janusz wyszedł w pierwszym składzie, podobnie jak Krzysztof Zapłacki, będący na co dzień zawodnikiem ZAKSY Strzelce Opolskie. Zapłacki wspomaga zespół z Kędzierzyna-Koźla w trudnym momencie.

Spotkanie w Roseselare było tzw. „meczem o sześć punktów”. Obie drużyny w poprzednich kolejkach pokonywały Olympiakos Pireus i przegrywały z liderującym w grupie A zespołem Ziraatu Bankasi. ZAKSA miała w tabeli punkt więcej od Belgów, ponieważ w Turcji przegrała po tie-breaku.

W pierwszej partii obie drużyny zdobywały punkty seriami. Najpierw Knack prowadził 5:2, by po chwili to ZAKSA wyszła na prowadzenie 8:7. Dalsza część seta to zacięta walka punkt na punkt. Przy prowadzeniu 21:20 na zagrywce w zespole wicemistrzów Polski pojawił się Bartosz Bednorz, przy którego rewelacyjnych serwach kędzierzynianie wygrali seta.