Gmina Głubczyce nie chce zapewnić dzieciom niepełnosprawnym drugiego opiekuna, choć rodzice przekonują, że jest taka potrzeba

- Głośne zachowanie dzieci nie odpowiadało przewodniczącemu rady. Pan przewodniczący postanowił udzielić nam głosu na początku sesji. Nie podobało mu się to, co mówimy. Ogłosił 30 minut przerwy i opuścił salę. Przez te pół godziny dyskutowaliśmy z radnymi, panem burmistrzem i dyrektorem ZOKiS. Po tym przewodniczący wrócił, próbował przerwać naszą dyskusję, zapowiedział, że jeżeli nie zakończymy rozmowy to wezwie do nas służby. Postanowiliśmy nie zaogniać sytuacji i opuściliśmy obrady – relacjonuje Krzysztof Hajda.