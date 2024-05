Zapaśnicy Orła Namysłów i ZKS-u Gogolin z cennym doświadczeniem, ale bez medali mistrzostw Europy do lat 15

Z najlepszej strony w zawodach rozgrywanych w greckim Loutraki zaprezentowała się Loianich. Zawodniczka ta, rywalizująca w kategorii wagowej do 66 kg, zajęła ostatecznie 5. miejsce. Udział w turnieju rozpoczęła od wygranej z reprezentantką Grecji, by w kolejnej walce ulec Ukraince. Ta jednak dotarła potem do finału, w związku z czym namysłowianka dostała jeszcze szansę rywalizacji w repasażu. W nim pokonała rywalkę z Macedonii i tym samym uzyskała prawo walki o brązowy medal. W tym starciu lepsza od Loianich okazała się jednak Rosjanka, rywalizująca pod neutralną flagą.

Tylko jedną walkę w Loutraki stoczył z kolei Asztemborski. Zapaśnik ten, startujący w kategorii do 52 kg, uległ reprezentantowi Armenii. Ten jednak do finału się nie dostał, co dla zawodnika Orła oznaczało automatycznie koniec udziału w turnieju. Warto jednak podkreślić, że był to dla niego debiut w imprezie tak dużej rangi.

Od porażki z Rumunką zmagania w mistrzostwach Europy zaczęła też Podgórska (kat. 50 kg). Ona jednak dostała jeszcze możliwość rywalizacji o brąz. Na tej drodze najpierw pokonała zawodniczkę z Grecji, ale kolejna przeciwniczka, z Rosji, okazała się już dla niej zbyt mocna.