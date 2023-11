Zapasy. Orzeł Namysłów i ZKS Gogolin mają po dwie medalistki mistrzostw Polski do lat 14

Nieco bardziej okazały był dorobek przedstawicielek namysłowskiego klubu, ponieważ obie stanęły podczas zawodów rozgrywanych w Pelplinie na najwyższym stopniu podium.

Taki rezultat nie był nowością dla Karoliny Loianich. Mistrzynią Polski młodziczek została ona bowiem już także w 2022 roku. Różnica była jednak taka, że wtedy uczyniła to w kategorii wagowej do 66 kg, a teraz do 62 kg. Zgodnie była w zapaśniczym środowisku uważana za faworytkę tegorocznych zmagań i bez większych problemów potwierdziła swoją wyższość.

„Karolina podczas walk pokazała zapaśniczą dojrzałość i swoje pojedynki wygrywała właściwie bez straty punktów technicznych” - informuje klub z Namysłowa.

Zdobycie złota mistrzostw Polski było natomiast zupełnie nowym doświadczeniem dla drugiej reprezentantki Orła na mistrzostwach Polski do lat 14, czyli Marharyty Koshevtsovej. Zawodniczka ta nie miała sobie równych w kategorii wagowej do 33 kg. Jakby tego było mało, wszystkie swoje walki zakończyła przed czasem, a ma dopiero 12 lat! Tym samym stanie przed szansą zdobycia jeszcze dwóch medali krajowego czempionatu młodziczek - w 2024 i 2025 roku (Loianich może w nich wystartować jeszcze tylko za rok).