Zaskoczenia nie ma. Porażka Gwardii Opole z Industrią Kielce

W takich spotkaniach bardziej niż o zwycięstwo gra się o to, żeby pokazać się z dobrej na tle jednej z najlepszych drużyn Starego Kontynentu. Przepaść, jaka dzieli Industrię i Gwardię, jest zbyt duża, żeby w ogóle myśleć o innym rezultacie niż zwycięstwo zespołu z Kielc. Gwardia zaprezentowała się już solidnie z Orlen Wisłą Płock (25:30), jednak tym razem nie było mowy o tak korzystnym, mimo że przegranym wyniku końcowym. Ponadto w drużynie Bartosza Jureckiego zabrakło wypożyczonego z Kielc Piotra Jędraszczyka, który jest liderem opolskiego zespołu.

Pozostało więc powalczyć o to, żeby jak najbardziej utrudnić zadanie mistrzom Polski. Do okolic 20. minuty opolanom udawało się trzymać w miarę blisko rywali (15:11), gdy formą strzelecką popisywał się Fabian Sosna. Do tego momentu odnotował bowiem cztery trafienia, a spotkanie zakończył z dorobkiem siedmiu bramek. Mimo to kielczanie „odskoczyli” w końcówce pierwszej połowy, dorzucając pięć trafień na samym początku drugiej.