Zastępcą burmistrza Głuchołaz został jego wyborczy rywal. Politycy się dogadali

Wybór dotychczasowego zastępcy potwierdził ostatnio Paweł Szymkowicz, nowy burmistrz Głuchołaz.

- Podział kompetencji na razie pozostanie tak jak dotychczas, ale nie wykluczam w przyszłości zmian. Na razie przyglądam się pracy urzędu - mówi Paweł Szymkowicz. - Nie wykluczam też zmian w organizacji urzędu, np. łączenia pewnych wydziałów.

Nowy burmistrz Głuchołaz nie zamierza przeprowadzać zmian kadrowych w urzędzie, poza uzupełnianiem stanowisk na których pracownicy odchodzą na emeryturę.

Paweł Szymkowicz zdecydowanie wygrał w II turze wyborów samorządowych z Romanem Samborem, startującym z listy PO. Do rady miejskiej z jego listy weszły jednak tylko 3 osoby, na 21 radnych, największym klubem jest natomiast PO, która ma 10 miejsc. Przewodniczącym miejscowego koła PO jest Roman Sambor. Oba ugrupowania zawarły umowę o współpracy.

Na pierwszej sesji rady miejskiej przewodniczącym rady został bezpartyjny radny Jerzy Dunaj, który do rady wszedł z listy PO. Wiceprzewodniczącym jest Jarosław Drożdżyński, radny komitetu Pawła Szymkowicza.

Paweł Szymkowicz był wieloletnim członkiem PO i naczelnikiem wydziału promocji w Urzędzie Miejskim w Głuchołazach. Odszedł z Platformy, to tym jak najpierw zaproponowano go na kandydata do Senatu w 2019 roku, a potem odstąpiono jego miejsca na liście kandydatowi koalicjanta. Z urzędu miejskiego odszedł kilka lat temu.