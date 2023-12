Zatrzymane prawa jazdy i sprawa w sądzie. Opolska policja podsumowuje weekend. Apeluje o ostrożność na drogach

9 grudnia, policjanci z wydziału ruchu drogowego prowadzili kontrole prędkości na jednej z głównych ulic Opola. Przed godz. 17:00 kierujący oplem poruszał się z prędkością 94 km/h, przy obowiązującym ograniczeniu do 50 km/h. Kierowca został zatrzymany do kontroli drogowej. W jej trakcie okazało się, że 41-latek jest nietrzeźwy. Badanie alkomatem pokazało ponad 1,5 promila alkoholu. Mężczyzna za swoje czyny odpowie teraz przed sądem. Grozi mu kara wysokiej grzywny, wieloletniego zakazu prowadzenia pojazdów, a nawet do 3 lat więzienia.

Natomiast w niedzielę, 10 listopada, policjanci z opolskiej drogówki zatrzymali 2 kierowców, którzy przekroczyli dopuszczalną prędkość o ponad 51 km/h w obszarze zabudowanym.

Do pierwszej sytuacji doszło w miejscowości Żelazna, gdzie około godz. 12:30 policjanci przy wykorzystaniu wideo rejestratora zmierzyli prędkość kierującemu skody. Mężczyzna kierował swoim samochodem z prędkością 111 km/h, w miejscu gdzie jest obszar zabudowany. W związku z popełnionym wykroczeniem, 62-latkowi zostało zatrzymane prawo jazdy. Został on również ukarany mandatem w wysokości 2 000 złotych oraz 14 punktami karnymi.