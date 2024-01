Zawieźli ponad 1,5 tony darów dla Polaków mieszkających na Wileńszczyźnie. To efekt mobilizacji Opolan

Na Kresach Wschodnich mieszkają setki tysięcy Polaków, którzy kultywują tam polski język i tradycje. Wielu z nich wciąż żyje jednak w biedzie i złych warunkach. To na ich rzecz pod koniec każdego roku Stowarzyszenie Odra-Niemen prowadzi w regionie akcję Rodacy-Bohaterom. Polega ona na zbiórce długoterminowych produktów żywnościowych, z których przygotowywane są paczki pamięci przekazywane później Polakom mieszkającym za wschodnią granicą Polski.

- Dla przykładu Rejon Solecznicki na Litwie, który w tym roku odwiedziliśmy, zamieszkuje ponad 30 tysięcy Polaków. To około 80% mieszkańców tego regionu. Niestety, wielu z nich nadal żyje w trudnych warunkach. Wielodzietne rodziny mieszkają w jednoizbowych, drewnianych domach, zdarzają się też domostwa bez dostępu do bieżącej wody i prądu – mówi Katarzyna Ziomko, koordynatorka regionalna akcji, instruktorka ZHR.

Opolscy wolontariusze z transportem darów dla Polaków na Kresach wyjechali w środę (27.12), tuż po Świętach Bożego Narodzenia. Paczki trafiły do rodzin, szkół i parafii zamieszkujących Rejon Solecznicki oraz do prowadzonego przez Polaków Hospicjum bł. ks. Michała Sopoćki w Wilnie. W sumie do naszych rodaków na Wileńszczyźnie trafiło około 120 paczek – każda ważąca mniej więcej 10-15 kilogramów – czyli ponad 1,5 tony żywności.