Zbiornik wodny w Otmuchowie będzie przez najbliższe dwa lata remontowany. Lustro jeziora zostanie poważnie obniżone

Przeprowadzenie prac remontowych, i to w pilnym trybie, nakazał Wodom Polski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Opolu. W umocnieniach brzegowych od strony wody pojawiły się wyrwy, spowodowane erozją wody.

- Prowadzony będzie remont i odbudowa bruków ubezpieczenia skarpowego zapory czołowej zbiornika na odcinku prawie 6 kilometrów oraz wykonanie narzutu kamiennego między ośrodkiem „Kotwica”, a ośrodkiem „Hala” w Otmuchowie – mówi Jarosław Garbacz, rzecznik Wód Polskich we Wrocławiu. - Dochodzą do tego roboty rozbiórkowe ubezpieczeń betonowych wraz z robotami towarzyszącymi na odcinku od ośrodka wypoczynkowego „Fala Brzeg” do ośrodka