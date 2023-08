Zderzenie samochodu osobowego z ciężarówką w Strocju koło Praszki. 59-latka kierująca osobowym peugeotem była pijana. Wiozła dwójkę dzieci

Do zdarzenia doszło na ulicy Częstochowskiej w Strojcu w gminie Praszka.

Jak ustalili policjanci z ruchu drogowego, 59-latka była pijana.

- Miała ponad 2 promile alkoholu - mówi aspirant sztabowy Stanisław Filak z Komendy Powiatowej Policji w Oleśnie.

Mało tego, kobieta przewoziła w samochodzie dwójkę dzieci w wieku 4 i 5 lat. Na szczęście nikomu nic się nie stało.

Na miejscu były zastępy straży z JRG Olesno , OSP Strojec i patrol policji.

Sprawa trafi teraz do sądu. Za jazdę pod wpływem alkoholu i doprowadzenie do kolizji grozi teraz 59-latce do 2 lat więzienia, sądowy zakaz kierowania pojazdami oraz wysoka grzywna.