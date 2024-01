Złodziej próbował obrabować Marka Pietruszkę, burmistrza Strzeleczek. Zaatakował jego żonę i doprowadził do pożaru

Marek Pietruszka bał się, że ogień rozprzestrzeni się na dom, w którym spały jego dzieci (sześcio i ośmiolatek) oraz dziadkowie. Dlatego gasił pojazd na wszelkie możliwe sposoby - ostatecznie udało mu się stłumić ogień przez wsypanie do auta dużej ilości śniegu (łopatą do odgarniania).

- To się stało około godz. 5.30. Obudziły mnie wystrzały palących się opon i najprawdopodobniej wystrzał akumulatora - relacjonuje Marek Pietruszka. - Wybiegłem na podwórko i zobaczyłem, że moje auto się pali. Jako strażak, jeszcze zanim na miejsce przyjechały służby, zacząłem gasić samochód. W tym czasie wybiegła do mnie moja żona, która pomagała mi w gaszeniu.

- Nie mogłem pozwolić na to, aby coś złego stało się mojej rodzinie, więc natychmiast go obezwładniłem - dodaje Pietruszka. - W międzyczasie do akcji gaśniczej dołączyło dwóch sąsiadów, a wkrótce straż. Na miejsce przybyła też policja.

- Rzeczywiście, funkcjonariusze zatrzymali obywatela Ukrainy, który wcześniej został ujęty przez właściciela posesji - relacjonuje sierż. sztab. Dominik Wilczek, rzecznik krapkowickiej policji. - Temu mężczyźnie postawiono dwa zarzuty: naruszenia miru domowego i zniszczenia mienia. Do obu zarzutów się przyznał, jednakże odmówił składania wyjaśnień.

W związku z tym policja skierowała wniosek do sądu o ukaranie 34-latka.

Do zdarzenia na podwórku Marka Pietruszki doszło jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia, ale samorządowiec początkowo nie chciał informować o tym publicznie, ze względu na to, że dotyczyło to jego życia prywatnego. Ostatecznie zdecydował się opowiedzieć o sprawie w związku z różnymi pogłoskami i pytaniami, które do niego dotarły.