Złota Setka Opolszczyzny – już wkrótce publikacja rankingów największych firm województwa opolskiego DM

Złota Setka Opolszczyzny, to rankingi największych firm naszego województwa. Od dziesięciu już lat zbierają do nich dane i opracowują je pracownicy naukowi i studenci Politechniki Opolskiej. O tym jakie przedsiębiorstwa, w tym roku do nich trafiły do „Setek” przekonamy się już w piątek, w trakcie gali. Rankingi zostaną opublikowane w sobotnim wydaniu naszej gazety.