Zmarł Eugeniusz Mróz, szkolny kolega Jana Pawła II

- Darem niebios było - z czego sobie wtedy oczywiście nie zdawałem sprawy - że zamieszkaliśmy w tym samym domu, w którym Karol mieszkał z ojcem, emerytowanym podoficerem armii austriackiej i kapitanem 12 Pułku Piechoty – wspominał. - Wojtyłowie zabierali mnie czasem na wycieczki. Wędrowaliśmy razem często w Beskidy, w Pieniny, w Gorce i w Bieszczady. Przy kapliczkach z frasobliwymi Chrystusikami zatrzymywaliśmy się na modlitwę. To nas zbliżało do Boga, ale Karol był człowiekiem do tańca i do różańca.