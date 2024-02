Zmarł starszy mężczyzna potrącony na przejściu dla pieszych w Nysie. Policjanci szukają świadków tego wypadku

W ostatni piątek 23 lutego około godziny 10 w Nysie na ulicy Bema, w sąsiedztwie mostu Bema, doszło do wypadku na przejściu dla pieszych. Kierujący samochodem Nissan potrącił 77-letniego pieszego mężczyznę. Ranny trafił do szpitala w Nysie, gdzie zmarł z powodu obrażeń.

Kierowca Nissana zatrzymał się po wypadku i uczestniczył w czynnościach policyjnych. Prowadzący śledztwo policjanci z Wydziału Dochodzeniowo śledczego już go przesłuchali. W sąsiedztwie zdarzenia nie ma zamontowanych kamer monitoringowych, które by obiektywnie pokazały przebieg zdarzenia. W tej sytuacji świadkowie mogą pomóc w zweryfikowaniu wyjaśnień kierowcy, któremu grozi nawet do 8 lat pozbawienia wolności.