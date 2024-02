Zmiany kadrowe w nadleśnictwach Opolszczyzny. Odwołano dwóch nadleśniczych w Turawie i Kluczborku

Nowy pełniący obowiązki dyrektora w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach Robert Pabian odwołał już 7 nadleśniczych na swoim terenie. W ubiegłym tygodniu zmiany dotknęły także Opolszczyzny.

20 lutego dyrektor regionalny odwołał nadleśniczego Nadleśnictwa Kluczbork Franciszka Kiepurę, a na jego miejsce powołał dotychczasowego, wieloletniego zastępcę nadleśniczego Roberta Pyrkosza.

Franciszek Kiepura pełnił stanowisko nadleśniczego w Kluczborku od 2020 roku, z roczną przerwą w 2021 i 2022 roku, kiedy to pełnił obowiązki dyrektora RDLP we Wrocławiu. Wcześniej był związany z RDLP w Katowicach, gdzie kierował wydziałem kontroli.

W piątek 23 lutego stanowisko nadleśniczego w Turawie stracił Jarosław Żaba, związany z tym nadleśnictwem od lat. Wcześniej był tam zastępca nadleśniczego. O tym, kto go zastąpi na stanowisku, na razie nie poinformowano.

To nie jedyne zmiany kadrowe w jednostkach Lasów Państwowych na Opolszczyźnie. W połowie lutego stanowisko dyrektor PG Krogulna straciła Renata Olszewska. Nowym dyrektorem gospodarstwa rybackiego został Wojciech Preuhs.