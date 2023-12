Zmiany organizacyjne w prudnickim oddziale Zakładu Karnego w Nysie. Rada powiatu będzie protestować

Kiedyś był tu areszt

Do 2018 roku w Prudniku funkcjonował samodzielny Areszt Śledczy dla 130 osadzonych. Władze więziennictwa inwestowały w jego rozbudowę. W 2014 roku na potrzeby administracji więziennej dostosowano budynek przejęty od policji (koszt prac to prawie 800 tysięcy zł). W 2017 roku na terenie aresztu oddano do użytku halę produkcyjną dla więźniów. Decyzja o przekształceniu Aresztu Śledczego w oddział Zakładu Karnego w Nysie (to dużo większa jednostka dla tysiąca osadzonych), już wtedy budziła sprzeciw samorządowców z Prudnika.