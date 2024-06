Znamy nowy skład zarządu powiatu głubczyckiego. Anna Kobierska-Mróz nowym starostą

Jeszcze na przełomie marca i kwietnia nic nie wskazywało na to, by w powiecie głubczyckim miało dojść do zmiany starosty. Dotychczasowy włodarz Piotr Soczyński przed wyborami zapewniał, że będzie ubiegał się o reelekcję na tym stanowisku, a późniejszy wynik wyborczy dał mu taką możliwość.

Uważny obserwator głubczyckiej sceny politycznej po czasie mógł jednak nabrać podejrzeń, że mimo zapewnień ten scenariusz nie dojdzie do skutku. W trakcie pierwszych dwóch spotkań nowej rady powiatu nie przystąpiono do wyboru nowego zarządu. Taki punkt obrad trafił dopiero do agendy trzeciej sesji rady powiatu. Ta odbyła się w środę (12 czerwca).