Znamy zarobki dyrektorów opolskich szpitali. Większość z nas może o takich pomarzyć

Zarobki menedżerów służby zdrowia na Opolszczyźnie

Szpital w Nysie należy do największych w województwie, zatrudnia około tysiąca osób, ma ponad 150 mln zł budżetu rocznego. Trudno go porównać do mniejszych placówek. Np w sąsiednich Głuchołazach szpital powiatowy zatrudnia ok. 300 osób. Na poziom zarobków dyrektorów wpływają też zarobki kadry medycznej, które ostatnio bardzo się polepszyły, a lekarze potrafią zarobić na kontraktach więcej niż dyrektorzy.