Zobacz, jak wygląda twarz faceta, kiedy jego żona prowadzi samochód. Najlepsze memy o mężczyznach Mirosław Dragon

Mężczyzna nie choruje, on walczy o życie. Wie to dobrze każda zamężna kobieta... I nieważne, czy to chorowity facet, czy mięśniak z siłki. Zobaczcie, z jakich wad facetów wyśmiewają się kobiety. W naszej galerii obejrzycie najśmieszniejsze memy o mężczyznach.