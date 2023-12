Zobacz na żywo galę finałową Miss Earth. Ewa Jakubiec ze Słupic rywalizuje o tytuł najpiękniejszej kobiety świata [WIDEO]

- Nie możemy się doczekać, aby zobaczyć Ewę na międzynarodowej scenie, prezentującą suknie stworzone specjalnie na tę okazję - mówią przedstawiciele konkursu Miss Polonia.

Ewa Jakubiec ma za sobą szalony rok. Najpierw oficjalnie uznana została najpiękniejszą Polką, zdobywając tytuł Miss Polonia 2023.

Korona najpiękniejsze Polki dała jej awans do światowego konkursu Miss Earth. To jeden z największych i międzynarodowych konkursów piękności. Jest to szczególny konkurs, ponieważ jego przesłaniem jest walka o czystą Ziemię (stąd nazwa Miss Earth, czyli Miss Ziemi) oraz ochronę środowiska naturalnego.

Ewa Jakubiec poleciała do Wietnamu już 29 listopada, czyli prawie miesiąc przed galą finałową Miss Earth 2023. Tam otrzymała oficjalną szarfę Miss Earth Poland i rozpoczęła przygotowania do finału.