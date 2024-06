Zouheir El Graoui, siatkarz PSG Stali Nysa, wystąpi na igrzyskach olimpijskich w Paryżu

- Po igrzyskach w Tokio, kiedy to doznałem kontuzji na starcie przygotowań do sezonu halowego, miałem wątpliwości, czy nadal będę w stanie z powodzeniem rywalizować w obu odmianach siatkówki - powiedział El Graoui. - W mojej głowie pojawiła się wtedy myśl, by definitywnie porzucić "plażówkę" i skupić się tylko na grze w hali. Długo nad tym myślałem, lecz ostatecznie doszedłem do wniosku, że nadal będę w stanie bez większych przeszkód łączyć ze sobą uprawianie obu dyscyplin.